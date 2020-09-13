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В ХМАО выбрали губернатора

Анна Касаткина
12:50 13.09.2020
На пост главы региона претендовали три кандидата.
В ХМАО выбрали губернатора
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову переизбрали на новый срок. Из 38 депутатов местной думы было действительно 33 бюллетеня, свои голоса за Комарову отдали 29 народных избранников, заявил по итогам тайного голосования депутат, руководитель счетной группы Александр Сальников.

Спикер парламента региона Борис Хохряков уточнил, что решение принято.

«Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры избрана Комарова Наталья Владимировна», - цитирует его РИА Новости.

Претендентами на пост главы региона, помимо Комаровой, были Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк («Справедливая Россия») – их кандидатуры утвердил президент страны Владимир Путин. На заседании думы каждый из кандидатов выступил со своей программой развития.

Комарова в своей речи акцентировала внимание на «расширении спектра промышленных компетенций», развитии креативных индустрий и сферы IT, сопровождении цифровой трансформации ТЭК, популяризации культуры, а также на расселении из аварийного жилья и увеличении рождаемости в регионе.

Комарова руководит ХМАО с 2010 года. Она является единственной женщиной-губернатором в РФ.

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