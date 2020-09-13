В Калифорнии разразился огромный огненный смерч из-за лесных пожаров: видео

В американском штате Калифорния мощные лесные пожары привели к появлению огненного торнадо.

На кадрах, опубликованных местными жителями в соцсетях, видно огненное зарево, которое распространяется по округе.

Огненная стихия уже несколько недель атакует регион из-за аномальной жары и сухой погоды. Так, в Лос-Анджелесе в воскресенье, 6 сентября, столбики термометров поднялись до отметки 49,4 градуса по Цельсию, что является максимумом за всю историю наблюдений.

Мощным огнем охвачены три штата – Калифорния, Орегон и Вашингтон. Сгорели тысячи домов, есть погибшие. Площадь пожаров в Калифорнии почти достигла рекордных 900 тысяч гектаров. Уже побиты показатели огненного 2018 года.