На Камчатке и в Ненецком округе завершились выборы губернаторов

Голосование на досрочных выборах губернатора Камчатского края завершено. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (11.00 мск).

Досрочное голосование организовали на 188 участках – в том числе, на маяках, пограничных заставах, метеостанциях, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах.

Теперь избирательным комиссиям предстоит подсчет голосов. На пост главы Камчатского края претендуют пять кандидатов: врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, Максим Близнюков («Партия Роста»), Дмитрий Бобровских («Справедливая Россия»), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков («Патриоты России»).

К этому часу избрали и главу Ненецкого автономного округа, где проходили непрямые выборы губернатора. Им стал врио главы НАО Юрий Бездудный – за него отдали свои голоса 14 из 16-ти депутатов местного заксобрания.