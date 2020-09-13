Стала известна предварительная версия пожара в доме в Краснодаре
По последней информации, полностью сгорела деревянная мансарда дома.
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В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что короткое замыкание электропроводки является предварительной версией пожара в жилом восьмиэтажном доме, передает ТАСС.
Напомним, пожар произошел в ночь на воскресенье, 13 сентября. Сгорела деревянная мансарда. Спасатели эвакуировали 300 жильцов, пострадавших и погибших нет.
Площадь возгорания составила 4 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности