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Правительство РФ выделило более четырех миллиардов рублей на закупку вакцины от гриппа

Виктория Ивашечкина
10:39 13.09.2020
При этом в федеральном бюджете на закупку препарата уже предусмотрено 22, 5 миллиарда рублей.
Правительство РФ выделило более четырех миллиардов рублей на закупку вакцины от гриппа
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,1 миллиарда рублей дополнительно на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 гг.

О решении направить допсредства на закупку препарата премьер сообщил на заседании правительства, которое прошло 10 сентября. При этом в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 миллиарда рублей.

«Дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 млн доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда правительства», - пояснили в пресс-службе правительства. передает ТАСС.

В России с 1 сентября началась масштабная вакцинация от сезонных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Прививку можно сделать не только в поликлинике. В Москве, например, работают специальные передвижные пункты.

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