Выбор всей России: как в этом году проходит единый день голосования

В России 13 сентября проходит единый день для голосования. На фоне пандемии в этом году проголосовать можно было и в течение предыдущих двух дней.

Впервые такой режим был опробован в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В пятницу и субботу в России прошло досрочное голосование, сегодня основной день волеизъявления.

В Балтийске одними из первых на избирательные участки пришли моряки. В этом городе размещается штаб Балтийского флота.

В Челябинской области выбирают депутатов в законодательные органы регионального и местного уровней. Вся процедура проводится при строгом соблюдении мер безопасности - на входе дезинфекция рук и измерение температуры, доступ в помещение разрешен только в маске.

Голосуют практически все субъекты России, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии. В четырех регионах идут дополнительные выборы депутатов ГД, в 18 субъектах Федерации избирают губернаторов. В 11 регионах страны выберут областные парламенты, в двадцати двух - городские советы.