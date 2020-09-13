Кончаловский рассказал о своих впечатлениях после Венецианского фестиваля

Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля стал для него неожиданностью. Он сообщил, что «Дорогие товарищи» вообще могли не попасть на конкурс, поскольку являются специфической картиной о советских людях, Сталине и сталинизме.

«Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, - это очень важно», - сказал Кончаловский в интервью, которое опубликовано в Instagram режиссера.

В субботу стало известно, что фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Картина посвящена грустной странице советской истории: забастовке рабочих в Новочеркасске в 1962 году и расстреле демонстрации. Главную роль в фильме сыграла Юлия Высоцкая.

«Любое искусство трансгранично. Но есть вопросы политики, конъюнктуры. Разные вопросы, которые могут стать актуальными или которые могут пугать людей. Особенно сейчас, когда, весь мир стремится куда-то, в какую-то такую политическую корректность», - пояснил Кончаловский.

Режиссер назвал организаторов фестиваля - людьми высокой культуры и смелости, а проведение конкурса в условиях пандемии коронавируса – огромным достижением.