CNN: Минздрав США вносил коррективы в отчеты по COVID-19 для соответствия словам Трампа

В Минздраве США вносили корректировки в отчеты по ситуации с COVID-19, чтобы они не противоречили позиции и заявлениям президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По информации телекомпании, еженедельные отчеты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США не публиковались в первоначальном виде, а отправлялись в Министерство здравоохранения и социальных служб. И только после редактирования, обнародовались сводки по заболеваемости, прогнозы и комментарии экспертов.

В CNN не привели конкретных примеров и сроков, когда вносили корректировки в отчеты. По сведениям источников телекомпании, в администрации президента опасались, что эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США могут действовать не в интересах Трампа, именно поэтому и была необходима редактура.

Ранее в CNN были обнародованы выдержки из книги Боба Вудворда «Ярость» (Rage), в которой журналист утверждает, что Трамп еще в начале года до начала пандемии знал об опасности коронавирусной инфекции. Отвечая на эти обвинения, президент США заявил, что не обманывал общественность, а действовал в ее интересах, чтобы сохранить спокойствие и не сеять панику.