В России начинается единый день голосования

В воскресенье, 13 сентября, в России начался единый день голосования. По стране будут открыты более 56 тысяч избирательных участков.

Всего пройдет свыше 9 тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Исключение - Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария. Будут замещены около 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

В 20 регионах России пройдут выборы высших должностных лиц , в 11 субъектах изберут депутатов законодательных органов, в четырех регионах (Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане) состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

По информации ЦИК, на выборы была выдвинута 171 тысяча кандидатов, зарегистрированы почти 160 тысяч.