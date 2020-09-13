В России начинается единый день голосования
По стране будут открыты более 56 тысяч избирательных участков.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
В воскресенье, 13 сентября, в России начался единый день голосования. По стране будут открыты более 56 тысяч избирательных участков.
Всего пройдет свыше 9 тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Исключение - Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария. Будут замещены около 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
В 20 регионах России пройдут выборы высших должностных лиц , в 11 субъектах изберут депутатов законодательных органов, в четырех регионах (Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане) состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
По информации ЦИК, на выборы была выдвинута 171 тысяча кандидатов, зарегистрированы почти 160 тысяч.