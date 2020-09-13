В воскресенье в Москве перекроют ряд улиц из-за «Большого московского триатлона»

В воскресенье, 13 сентября, в Москве будут перекрыты ряд улиц в связи с проведением «Большого московского триатлона». Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

С шести утра и до 12.45 будут перекрыты улицы Народного ополчения и Нижние Мневники в сторону Крылатской улицы: и от Крылатской улицы до дома 23 строение 1 по улице Народного ополчения. Полностью будет перекрыта улица Крылатская, от дома 15, строение 2 до дома 2А. На этом участке с полуночи 12 сентября и до окончания фестиваля ликвидируются парковки.

Также с 06.00 и до 12.45 будет ограничено движение по одной из трех полос Крылатской улицы в сторону улицы Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Нижние Мневники. Только проезд по крайней правой полосе будет возможен в сторону Островной улицы. Съезд с улицы Нижние Мневники на Островную будет двусторонним, а съезд с Островной на Нижние Мневники будет осуществляться в сторону проспекта Маршала Жукова.