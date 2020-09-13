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В России предложили ввести отцовский капитал

Иван Линдеманн
00:02 13.09.2020
Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу.
В России предложили ввести отцовский капитал
© Фото: pixabay

При рождении третьего и последующих детей в семье необходимо ввести отцовский капитал. С  данной инициативой выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По словам Морозова, отцовский капитал планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион».

Также чиновник считает, что возрастные рамки для женщин (в настоящее время это 35 лет) нужно расширять. Об этом, как заявил Морозов,  говорят и мировые тенденции, доказывающие, что успешное материнство может быть и позднее.

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