В стране и мире В России предложили ввести отцовский капитал Иван Линдеманн Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу. © Фото: pixabay При рождении третьего и последующих детей в семье необходимо ввести отцовский капитал. С данной инициативой выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. «Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», - говорится в сообщении пресс-службы главы региона. По словам Морозова, отцовский капитал планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион». Также чиновник считает, что возрастные рамки для женщин (в настоящее время это 35 лет) нужно расширять. Об этом, как заявил Морозов, говорят и мировые тенденции, доказывающие, что успешное материнство может быть и позднее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует