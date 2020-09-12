Критическая отметка: на Дальнем Востоке выросла угроза паводка из-за подъема Амура

Уровень воды в реке Амур поднимается и может достичь критической отметки через неделю. Об угрозе паводка предупредили в МЧС РФ.

На подходе – еще два циклона, которые могут ухудшить ситуацию. В Еврейскую АО прибыл дополнительный отряд спасателей. Они укрепляют берега рек, чтобы не допустить больших подтоплений.

В нескольких районах вода уже пришла в дома. В Биробиджане 18 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

Сложная обстановка и в Хабаровском крае. Подтоплены более десяти и свыше полутора тысяч придомовых и дачных участков. В зону бедствия отправили спецтехнику для откачки воды. Аварийные бригады дежурят круглосуточно.