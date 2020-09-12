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Глава СК РФ потребовал возбудить уголовное дело против судьи из Волгограда

Виктория Ивашечкина
08:08 12.09.2020
В августе Юлию Добрынину задержали с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей.
Глава СК РФ потребовал возбудить уголовное дело против судьи из Волгограда
© Фото: Tingey Injury Law Firm, Unsplash.com

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.

Напомним, в августе стало известно о задержании федерального судьи по делу о взятке в 20 миллионов рублей. При этом позже речь шла уже о сумме в 25 миллионов рублей.

«Рассмотрение представления председателя СК РФ и о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии», - говорится в сообщении на сайте ВККС.

Как полагает следствие, она запросила 20 миллионов за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова.

Предположительно, сначала его супруга отдала судье 15 миллионов рублей, но затем та якобы потребовала еще 5 миллионов. Также утверждалось, что жена Зубкова обратилась в ФСБ.

Далее женщина под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег. В результате Добрынину взяли с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

При задержании судья устроила истерику и требовала от правоохранителей отпустить ее ввиду судейской неприкосновенности.

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