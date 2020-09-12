Посол РФ в США не ожидает в ближайшее время улучшения отношений с Вашингтоном

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что на данный момент преодоление кризиса, в котором находятся отношения Штаты и России, ждать не стоит.

Он подчеркнул, что его российские коллеги готовы к развитию отношений в той же степени, в какой и американцы.

«На нынешнем этапе российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США», — заявил дипломат, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что такого желания не наблюдается. Поэтому в ситуации очень важны «общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стабилизация отношений России и США после новых санкций отдаляется. По ее мнению, «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».