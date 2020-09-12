Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ в США не ожидает в ближайшее время улучшения отношений с Вашингтоном

Виктория Ивашечкина
08:50 12.09.2020
По словам Анатолия Антонова, в данной ситуации важны «общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта».
Посол РФ в США не ожидает в ближайшее время улучшения отношений с Вашингтоном
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что на данный момент преодоление кризиса, в котором находятся отношения Штаты и России, ждать не стоит.

Он подчеркнул, что его российские коллеги готовы к развитию отношений в той же степени, в какой и американцы.

«На нынешнем этапе российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США», — заявил дипломат, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что такого желания не наблюдается. Поэтому в ситуации очень важны «общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стабилизация отношений России и США после новых санкций отдаляется. По ее мнению, «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
09:14 В стране и мире
Видео
Критическая отметка: на Дальнем Востоке выросла угроза паводка из-за подъема Амура
08:25 Армия
«Шедевр российской армии»: китайские журналисты оценили новое вооружение РФ
08:08 В стране и мире
Глава СК РФ потребовал возбудить уголовное дело против судьи из Волгограда
06:41 В стране и мире
Алкомаркет за городом: как может измениться торговля спиртным в России
03:07 В стране и мире
Посольство РФ направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму
Популярное
Популярное
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Видео
Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.