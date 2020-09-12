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В России наступил день тишины перед единым голосованием

Анна Касаткина
07:12 12.09.2020
В этом году выборы идут три дня, чтобы избежать скопления людей на участках.
В России наступил день тишины перед единым голосованием
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

В России в субботу, 12 сентября, день тишины перед Единым днем голосования. Запрещена любая политическая агитация.

В стране продолжаются федеральные, региональные и местные выборы. Старт им дали накануне. В этом году голосуют не один день, а три, согласно новому закону. Это сделано, чтобы в условиях пандемии избежать большого скопления людей на избирательных участках.

В Центризбиркоме отмечают неплохую явку. Самая высокая - 75 % - в Москве, на участках, где разрешено дистанционное электронные голосование. В ЦИКе отмечают, что формат удаленного голосования очень востребован.

Заполненные бюллетени, не считая, упаковывают в специальные сейф-пакеты, где они будут храниться до вечера воскресенья – окончания выборов. Только тогда начнется подсчет голосов.

В эти дни 20 регионов выбирают губернаторов. Четыре - новых депутатов Госдумы, 11 - местных парламентариев. В 22 регионах идут выборы депутатов городских собраний. Всего за выборные должности и мандаты борются 156 тысяч кандидатов. Около четверти всех претендентов - самовыдвиженцы.

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