Назван признак быстрорастущей формы рака мозга

Быстрорастущая форма рака головного мозга чаще всего обнаруживаются у людей с отсутствием одного гена. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством специалистов из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета.

Заболевание, связанное с развитием атипичной тератоидно-рабдоидной опухоли (ATRT), возникает при инактивации гена SMARCB1. В частности, это негативно влияет на нервную систему, и провоцирует быструю прогрессию болезни. Обычно к развитию онкологии ведет сразу множество генных мутаций.

Чаще всего ATRT поражает детей в возрасте трех лет и младше, но может встречаться также у подростков и взрослых, сообщает ScienceDaily со ссылкой на опубликованные в журнале Gen&Development результаты исследования.

«ATRT представляет собой достаточно агрессивный вид рака, лечение которого сильно осложняется отсутствием высокоэффективной методики. Полученные данные должны помочь в поиске новых терапевтических средств» - сказала одна из авторов работы Элисон Пэрисиан.

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