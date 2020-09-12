Все города Золотого кольца России могут соединить скоростной трассой

Компания «Автодор» рассматривает проект строительства скоростной автотрассы по Золотому кольцу на основе имеющейся сети дорог.

По словам директора госкомпании Вячеслава Петушенко, это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч.

В основном проект подразумевает реконструкцию уже существующих участков Р-132 (в их число входят: Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь Хрустальный), но также включает новое строительство.

К примеру, планируется построить дорога от Твери до Ярославля. Общая протяженность трассы составит 1515 километров, передает ТАСС.

Сроки строительства новой трассы и объемы финансирования пока не определены.

«Она (существующая трасса) сегодня не удовлетворяет (критериям) скоростной дороги. Всегда должен быть выбор, пока выбора там нет. И почему по ней не поедут? Потому что это долго», - объяснил Петушенко.

По его мнению, с помощью новой дорогой первой технической категории можно будет разгрузить Москву (он привел в пример поток водителей из Ярославля, которые, чтобы проехать в Тверь быстрее, «проскакивают» через столицу) и создать несколько территорий экономического роста.