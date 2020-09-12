Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Все города Золотого кольца России могут соединить скоростной трассой

Виктория Ивашечкина
06:51 12.09.2020
Общая протяженность трассы составит 1515 километров.
Все города Золотого кольца России могут соединить скоростной трассой
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Компания «Автодор» рассматривает проект строительства скоростной автотрассы по Золотому кольцу на основе имеющейся сети дорог.

По словам директора госкомпании Вячеслава Петушенко, это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч.

В основном проект подразумевает реконструкцию уже существующих участков Р-132 (в их число входят: Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь Хрустальный), но также включает новое строительство.

К примеру, планируется построить дорога от Твери до Ярославля. Общая протяженность трассы составит 1515 километров, передает ТАСС.
Сроки строительства новой трассы и объемы финансирования пока не определены.

«Она (существующая трасса) сегодня не удовлетворяет (критериям) скоростной дороги. Всегда должен быть выбор, пока выбора там нет. И почему по ней не поедут? Потому что это долго», - объяснил Петушенко.

По его мнению, с помощью новой дорогой первой технической категории можно будет разгрузить Москву (он привел в пример поток водителей из Ярославля, которые, чтобы проехать в Тверь быстрее, «проскакивают» через столицу) и создать несколько территорий экономического роста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:41 В стране и мире
Алкомаркет за городом: как может измениться торговля спиртным в России
03:07 В стране и мире
Посольство РФ направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму
05:58 Армия
Видео
В Улан-Удэ торжественно встретили победителей «Танкового биатлона-2020»
03:50 В стране и мире
В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»
03:15 В стране и мире
Мадуро сообщил о задержании предполагаемого шпиона из США на НПЗ Венесуэлы
Популярное
Популярное
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Видео
Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским
Названы способы сэкономить на топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.