Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Алкомаркет за городом: как может измениться торговля спиртным в России

Владислав Кустов
06:41 12.09.2020
Общественная палата предлагает запретить продавать спиртное вне специализированных магазинов.
Алкомаркет за городом: как может измениться торговля спиртным в России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Запретить продажу алкоголя вне специализированных магазинов предложили в Общественной палате России. Письмо с инициативой направили премьеру Михаилу Мишустину. Эксперимент предлагается начать с Приморья, Магаданской области и Сахалина. Именно эти регионы - самые отстающие в так называемом рейтинге трезвости.

Об ограничениях на продажу спиртного заговорили и в Минздраве. Не исключены и новые запреты. Пока же полицейские планируют отслеживать нелегальных продавцов алкоголя с помощью спутников.

В Москве на днях поймали изготовителей нелегального алкоголя. Много месяцев работали аппараты для перегона дистиллята, пока не нагрянули оперативники.

«Установлено, что жидкость является этиловым спиртом. Данная продукция находилась на хранении без соответствующих сертификатов», - объясняет начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

В этот раз удалось застать с поличным. Чаще производитель суррогата успевает скрыться и все за собой убрать. На борьбу с такими недобросовестными в Совете Федерации предложили бросить спутники.

Требования закона по продаже алкогольной продукции также срабатывают не всегда. В неприметных магазинчиках во дворах у подростка могут не спросить паспорт, а интернет переполнен предложениями о доставке спиртного на дом.

Особый фокус внимания сегодня на том, чтобы добавить ограничений в области торговли алкоголем. В Минздраве поддержали идею поднять возраст продажи до 21 года.

«Мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей, - говорит замминистра здравоохранения Олег Салагай.

В Минздраве утверждают, что это распространенная в мире практика. В некоторых странах ограничения на продажу алкоголя - до 25 лет.

В Общественной палате предложили и вовсе запретить продавать спиртное вне алкомаркетов, вынеся их за пределы городов. Опробуют ограничения в экспериментальном порядке в Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:41 В стране и мире
Алкомаркет за городом: как может измениться торговля спиртным в России
03:07 В стране и мире
Посольство РФ направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму
05:58 Армия
Видео
В Улан-Удэ торжественно встретили победителей «Танкового биатлона-2020»
03:50 В стране и мире
В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»
03:15 В стране и мире
Мадуро сообщил о задержании предполагаемого шпиона из США на НПЗ Венесуэлы
Популярное
Популярное
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Видео
Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским
Названы способы сэкономить на топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.