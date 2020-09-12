В Перу начался процесс импичмента президента

Конгресс Перу одобрил начало процесса импичмента президента страны Мартина Вискарры.

«Предложение одобрено 65 голосами за и 36 голосами против при 24 воздержавшихся», - сообщило агентство Andina.

Отстранить президента хотят из-за его «моральной недееспособности». Поводом для этого стали опубликованные записи разговоров Вискарры с правительственными чиновниками. Аудиоматериалы свидетельствуют, что президент участвовал в заключении незаконных контрактов и пытался заставить своих советников дать ложные показания в ходе расследования по этому делу. По словам президента Перу, записи являются подлинными, но смонтированными.

Отметим, что после предложения об импичменте у главы государства есть час, чтобы выступить в свою защиту. После этого проходит голосование по вопросу об отстранении президента. Для того, чтобы импичмент состоялся, его должны поддержать 87 парламентариев.