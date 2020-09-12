Врач рассказал, когда следует переходить на осеннюю обувь

Осенью не нужно следовать моде и носить обувь, не закрывающую лодыжки, а также короткие штаны. Иначе это может грозить переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия. Об этом рассказал травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

«Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят. Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы», - пояснил врач.

Он добавил, что сейчас мокрые ноги могут привести к простудным заболеваниям, ахиллово сухожилие может воспалиться, из-за чего нарушается ходьба и возникает боль.

«Осенняя обувь – не зимняя, не надо сразу надевать сапоги, чтобы нога не прела. Иначе ноги будут пахнуть к концу дня, обувь, стельки начнут портиться. Хорошая идея - сменная обувь, чтобы нога не перегревалась в офисе», - рассказал радио Sputnik Терновой.

Он отметил, что переходить на осеннюю обувь можно, когда дневные температуры не будут превышать 14 градусов тепла.