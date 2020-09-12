Синоптик посоветовал жителям Центральной России идти за грибами и ехать к морю

Ливень, обрушившийся на Центральную России в четверг, и следующая за ним сухая погода способствуют появлению грибов. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо - август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно. Это и столичный регион, и Владимирская и Ярославская области, и ряд других областей центрального региона», - сказал Варакин РИА Новости.

Также специалист напомнил россиянам, что в Крыму и на Кубани до сих пор стоит летняя погода, а море еще не остыло.

«Шикарная погода продолжается в Крыму, в Краснодарском крае, на черноморском побережье», - отметил Варакин.

По его словам, в Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, а температура воды 22-25 градусов, в Крыму чуть прохладнее - 27-29 градусов температура воздуха и 21-23 градуса температура воды.