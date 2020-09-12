Эксперт назвал категории людей, которые чаще других становятся жертвами мошенников

К группе риска жертв мошенников традиционно относятся пожилые люди, подростки и молодежь до 30 лет. Об этом рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

«В зависимости от задач, мошенники могут использовать любую информацию, полученную о гражданине. Это и семейное положение, место работы, финансовое положение, а также персональные данные», - рассказал эксперт.

Он добавил, что самая худшая ситуация, когда в руки злоумышленников попадают паспортные данные, благодаря которым поле для незаконной деятельности мошенников становится практически безграничным, отметил юрист.

Прокофьев рассказал, что информацию злоумышленники могут добывать путем анализа социальных сетей, личного общения, хищения баз данных банков или других организаций.

Жертвами автоподстав чаще всего становятся водители с небольшим опытом вождения, добавил эксперт. Пожилые люди более охотно пускают в свое жилище людей, представившихся работниками государственных организаций. Также люди в возрасте верят звонкам с сообщениями, что их сын или внук попали в беду и необходимы деньги, сообщил юрист.

«Молодые мамы с детьми чаще всего становятся жертвами интернет мошенников, поскольку проводят большое количество времени в интернете, заказывая различные товары», - пояснил агентству «Прайм» Прокофьев.

Он добавил, что мошенники в банковской сфере часто используют массовые звонки или рассылки с ложными сообщениями. При этом жертвой злоумышленников может стать любой, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса, отметил эксперт.