Посольство РФ направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму

Перевод осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко может негативно отразиться на его физическом и психическом состоянии. Об этом заявили в российском посольстве.

Там добавили, что Москва обеспокоена намерением Вашингтона перевести заключенного в другое исправительное учреждение и направила в Госдеп ноту с просьбой не делать этого.

«Более того, посольству не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать нашего соотечественника. С учетом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья», - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Накануне адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил, что россиянина планируют перевести в частную тюрьму. В настоящее время осужденный находится на карантине в малогабаритной камере с плохими условиями содержания.

Напомним, Ярошенко был арестован в США в 2011 году. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию и приговорили к 20 годам заключения.