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В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»

Тамара Астапенкова
03:50 12.09.2020
По словам Юрия Варакина, в начале следующей недели хорошая погода ожидается в Новосибирской области, на юге Поволжья, в Оренбургской и Омской областях.
В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

«Бабье лето» наступит на северо-западе европейской части России после 21 сентября, затем оно может прийти в центр Европейской части страны, позднее – на Урал и в Сибирь. Продолжительный теплый и солнечный период ожидается в третьей декаде сентября в Приморье. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«После 20-го, может быть, 21 сентября, в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет “бабье лето”: будет без дождей и солнечно. То есть сначала это будет Хабаровск, Еврейская автономная область, потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин», - рассказал Варакин.

В начале следующей недели хорошая погода ожидается в Новосибирской области, на юге Поволжья, в Оренбургской и Омской областях. По словам метеоролога, этот теплый период по продолжительности нельзя назвать «бабьим летом».

«Если говорить про Центральную Россию, то точно “бабье лето” будет три-четыре дня на северо-западе. Там сформируется в начале третьей декады, после 21-го числа, над Скандинавией антициклон. Сначала он затронет юг Норвегии, Финляндии, Польши и постепенно будет расширяться и смещаться на восток: затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области. Потом - как повезет», - пояснил РИА Новости Варакин.

Он отметил, если антициклон будет двигаться по классической схеме, опускаться на юго-восток, к Смоленску и на Москву, то жители столичного региона тоже увидят «бабье лето».

«Вероятность этого 50 на 50. Повторюсь, что следующая неделя будет с дождями. А уже в третьей декаде антициклон может и дойти. Возможно с 22 по 26 число и будет “бабье лето”», - сказал эксперт.

Варакин добавил, что если в Центральной России «бабьего лета» не случится в сентябре, то оно может наступить в октябре, но только с более низкими температурами. Он также уточнил, что в этом году «бабье лето» не будет продолжительным.

Ранее синоптики пообещали москвичам небольшой эпизод «бабьего лета», который придет в эти выходные. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

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