Впервые в истории выход в открытый космос с МКС осуществят из нового модуля

Планирующийся до конца 2020 года выход в открытый космос с борта МКС впервые будет осуществлен из нового модуля. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

«До конца 2020 года планируется выход из МИМ-2 впервые в истории, что обусловлено характером работ, которые космонавты будут выполнять при внекорабельной деятельности», - сказали РИА Новости в госкорпорации.

МИМ-2, или «Поиск» - новый модуль, из которого и будут производиться выходы в открытый космос в дальнейшем. До этого они осуществлялись из модуля «Пирс».

Когда именно произойдет выход, в Роскосмосе не уточнили. По данным РИА Новости, он намечен на начало ноября. Выполнять работы будут космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. В настоящее время на МКС летают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди, возвращение которых на Землю планируется на 22 октября.