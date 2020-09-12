Мадуро сообщил о задержании предполагаемого шпиона из США на НПЗ Венесуэлы

На западе Венесуэлы на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) задержан предполагаемых агент спецслужб США. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам Мадуро, шпион был задержан в штате Фалькон, при нем было оружие и большое количество наличных долларов. Агент передан в прокуратуру и дает показания, уточнил глава государства.

«Это морской пехотинец, который ранее работал на базах ЦРУ в Ираке», - сказал президент Венесуэлы.

В мае власти Венесуэлы сообщили, что предотвратили морское вторжение в страну группы наемников из Колумбии, в состав которой входили двое граждан США. Сообщалось, что наемники планировали совершить госпереворот и вывезти Мадуро из страны.