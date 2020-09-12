В стране и мире «Жесткая рискованная тема»: Хотиненко поздравил Кончаловского с призом Венецианского кинофестиваля Иван Линдеманн Картина основана на реальных событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске. Тогда во время забастовки были расстреляны рабочие. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Режиссер Владимир Хотиненко с нетерпением ждет показа фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», который должен состояться на закрытии российского «Кинотавра». Также он поздравил своего коллегу с получением специального приза жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. «Но радоваться там непросто, учитывая тему фильма, поэтому очень сложные чувства. С одной стороны, радостно за результат, а, с другой, он поднял такую жесткую рискованную тему. Но все равно это очень хочется посмотреть. Мы поздравляем Андрея Сергеевича с призом Венецианского фестиваля», - сказал Хотиненко РИА Новости. Картина Кончаловского основана на реальных событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске. Тогда во время забастовки были расстреляны рабочие. Главную роль в фильме сыграла Юлия Высоцкая. По сюжету она убежденная коммунистка, которая готова защищать фигуру Сталина в споре с дочерью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует