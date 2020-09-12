Кофе признали опасным «сжигателем» жира

Употребление кофе для того, чтобы «сжечь» жир, грозит организму опасными последствиями. Об этом рассказала профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.

Она отметила, что похудеть с помощью кофе люди пытаются из-за основного компонента напитка- кофеина, который бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, из-за чего сжигается больше калорий.

«Да, кофеин ускоряет обмен веществ, но происходит это за счет частоты сердечных сокращений», - сказала она в интервью радио Sputnik.

Королева отметила, чрезмерное употребление кофе негативно сказывается на сердце.

«Людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца кофе вовсе противопоказан», - добавила она.

Кофе, по словам врача, может помочь похудеть, если пить его в умеренных количествах и без добавок.

«Кофе не будет калорийным напитком, если мы не обогащаем его сливками или молоком», - подчеркнула диетолог.

Также специалист рекомендовала в качестве добавки заменить коровье молоко на миндальное или кокосовое.

«Но калорийность напитка при этом несколько повышается, - уточнила она.

Диетолог предостерегла худеющих от добавления в напиток сиропа, поскольку он повышает энергетическую ценность продуктов и уровень сахара в крови.