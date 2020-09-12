Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с квадроциклом в Подмосковье

В Московской области прокуратура организовала проверку в городском округе Шатура в связи с инцидентом с квадроциклом, в результате которого погиб один взрослый и пострадали трое детей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«По имеющимся данным в поселке Туголесский Бор в результате опрокидывания квадроцикла погиб один взрослый и пострадали трое детей 11, 12 и 13 лет. Сейчас дети находятся в больнице», - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.