За сутки в Москве скончались 14 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Накануне в оперштабе сообщили о смерти 12 больных с коронавирусом. Таким образом общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в столице увеличилось с 4968 до 4982 человек.

За все время пандемии коронавируса в Москве было зарегистрировано 270 447 случаев инфицирования, выздоровело 228 673 человек

Ранее заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в городе стабилизировался популяционный иммунитет от коронавируса.