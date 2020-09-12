В стране и мире Ситуация в Сирии ЦПВС: террористы из «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты в Сирии Ян Брацкий Обстрелу боевиков подверглись населенные пункты Эрназ, Бола и Джубас в провинциях Идлиб и Алеппо. © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress Радикальные исламисты из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич. «Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Эрназ, Бала в провинции Алеппо и Джубас в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*», - заявил Гринкевич. За истекшие сутки обстрелов населенных пунктов со стороны подконтрольных Турции боевиков не зарегистрировано, добавил контр-адмирал. *«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует