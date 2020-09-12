ЦПВС: террористы из «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты в Сирии
Обстрелу боевиков подверглись населенные пункты Эрназ, Бола и Джубас в провинциях Идлиб и Алеппо.
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Радикальные исламисты из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
«Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Эрназ, Бала в провинции Алеппо и Джубас в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*», - заявил Гринкевич.
За истекшие сутки обстрелов населенных пунктов со стороны подконтрольных Турции боевиков не зарегистрировано, добавил контр-адмирал.
*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в России.