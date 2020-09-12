Искусство против болезни: в Московской консерватории прошел посвященный борющимся с COVID-19 врачам благотворительный концерт

Двенадцатого сентября в Большом зале Московской консерватории прошел благотворительный концерт, посвященный врачам и всем медработникам, чей благородный и героический труд помогает тысячам людей в борьбе с пандемией коронавируса.

«Наше музыкальное приношение наполнено сердечностью и искренностью. Мы верим в целительную силу искусства, которое облагораживает людей, вселяет бодрость духа, наполняет мир яркими эмоциями, что особенно важно и необходимо в дни потрясений», - сказал ректор Московской консерватории Александр Соколов во время мероприятия.

В концерте приняли участие известные российские музыканты - Николай Луганский (фортепиано), Никита Борисоглебский (скрипка), Елена Зеленская (сопрано), Николай Ерохин (тенор), Константин Волостнов (орган).

«Преклоняюсь перед людьми, которые в тяжелых условиях трудятся, выполняя свой врачебный долг, прекрасно осознавая, что ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью», - заявил народный артист России Николай Луганский.

В программе прозвучали шедевры классической музыки Баха, Чайковского, Рахманинова и многих других знаменитых авторов.