В Москве женщина с тремя детьми отравилась после обработки квартиры от тараканов

В Москве возбуждено уголовное дело по факту отравления женщины и трех малолетних детей после проведенной в их квартире дезинфекции от тараканов. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу Москве.

«В результате чего женщина и ее трое малолетних детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения госпитализированы в медицинское учреждение города с предварительным диагнозом - отравление», - говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас устанавливается фирма, которая проводила обработку квартиры, расположенной на юге Москвы.

Следствию предстоит выяснить какие препараты использовались при дезинфекции, их качество и безопасность предоставляемых услуг. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.