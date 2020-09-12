У берегов Флориды сформировался тропический шторм «Салли»

Вблизи берегов американского штата Флорида в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Салли». Об этом говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганами (NHC).

По мнению специалистов, к началу следующей недели шторм может усилиться до урагана.

Сейчас максимальная скорость ветра достигает 64 километров в час, а скорость движения «Салли» составляет 11 километров в час.

Тропический шторм получает имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Ураганом шторм становится, когда скорость сопровождающего ветра начинает превышать 119 километров в час.