Фильм Кончаловского получил специальный приз на Венецианском кинофестивале

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля.

«Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали», - сказал Кончаловский, получая награду.

Фильм «Дорогие товарищи» посвящен грустной странице нашей истории: забастовке рабочих в Новочеркасске в 1962 году и расстреле демонстрации. Главную героиню, убежденную коммунистку и партийную работницу, у которой в хаосе пропадает дочь, играет Юлия Высоцкая.

В российский прокат фильм выйдет в сентябре. Венецианский смотр явно благоволит Кончаловскому, у него уже есть несколько Серебряных львов.