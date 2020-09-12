Прототип космического корабля Starship совершит испытательный полет на 18 километров

Очередной прототип космического корабля SpaсeX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю. Об этом рассказал глава корпорации Илон Маск, отметив, что после этого аппарат будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту.

«SN8 Straship с носовыми стабилизаторами и носовым обтекателем должен быть готов приблизительно через неделю. Затем статическое огневое испытание, проверки, статическое огневое испытание, полет на 60 тысяч футов (18,3 километра - прим. ред.) и обратно. В любом случае впечатления гарантированы », - написал изобретатель в Twitter.

Как ранее сообщало NASA, от предшественников этот прототип будет отличать количество двигателей - их будет три.

Напомним, в начале текущего месяца прототип корабля без обтекателя и лишь на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метром и опустившись обратно.