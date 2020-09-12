Фильм «Земля кочевников» стал триумфатором Венецианского кинофестиваля
Картина российского режиссера Андрея Кончаловского удостоилась специального приза жюри.
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Главную награду Венецианского кинофестиваля, «Золотого льва», получил фильм режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников».
Картина японца Киеси Курасавы «Жена шпиона» удостоилась «Серебряного льва Святого Марка» за лучшую режиссуру. Об этом объявило жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Прямая трансляция церемонии велась на официальном сайте мероприятия.
Ране стало известно, что фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри.
Фильм, в котором снялась супруга режиссера Юлия Высоцкая, повествует о забастовке рабочих в Новочеркасске в 1962 году и расстреле демонстрации.