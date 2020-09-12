Трое детей оказались в больнице после аварии с квадроциклом в Подмосковье

Один взрослый погиб, трое детей получили травмы в результате опрокидывания квадроцикла в Подмосковье. Трагедия произошла в Шатуре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В 18:30 в Туголезском боре возле СНТ "Мичуринец" (Шатура) произошло опрокидывание квадроцикла», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Дети госпитализированы в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия выехали эксперты, которым предстоит определить причины произошедшего. Обстоятельства ЧП уточняются.