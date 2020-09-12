В стране и мире Министр обороны Белоруссии заявил о возвращении военнослужащих в места дислокации Ян Брацкий На учебно-боевом дежурстве остались силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО. © Фото: mil.by Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии завершили учения в районе Гродно и возвращены в места постоянной дислокации. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Глава ведомства отметил, что несмотря на прекращение проверки боеготовности, адекватное реагирование на ситуацию у границы будет продолжено. «Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе», - цитирует министра агентство «БелТА». Комплексная проверка боеготовности ВС Белоруссии предусматривала приведение отдельных частей в высшие степени боевой готовности. В рамках проверки 20-31 августа состоялись тактические учения. Президент Белоруссии сегодня обсудил ситуацию на западных границах республики с представителями силовых структур на совещании в Минске. Глава государства призвал участников совещания дать оценку активности войск НАТО и разработать тактику и стратегию дальнейших действий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует