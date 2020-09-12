Опубликованы новые кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Ранее водолазы подняли из воды тела двух погибших - пилота и его пассажира.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В подмосковном Щелкове из воды извлекли разбившийся легкомоторный самолет. Ранее из кабины достали тела двух погибших - пилота и его пассажира.
Воздушное судно Euro Star рухнуло в частично затопленный карьер. На месте трагедии всюду разбросаны обломки фюзеляжа и раскрывшаяся парашютная система.
Перед подъемом самолета, его обследовали водолазы. Всего в поисково-спасательной операции было задействовано 34 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС РФ семь человек и две единицы техники.