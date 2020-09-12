Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах «желтых жилетов»

Двести человек задержаны в Париже на акции протеста «желтых жилетов», которая почти сразу переросла в беспорядки. Демонстранты начали жечь машины и мусорные баки, в полицию полетели камни. Также пострадали витрины магазинов.

Для разгона протестующих полиция активно применяет слезоточивый газ и пускает в ход дубинки. Сейчас погромщики пытаются прорваться к центральным площадям и Елисейским полям.

Движение «желтых жилетов» зародилось почти два года назад - в ноябре 2018 года. Тогда протестующие требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Во время своих акций они надевали обязательный атрибут французских водителей - желтые светоотражающие накидки.

Сейчас участники движения, которые выходят на улицы практически каждую субботу, значительно расширили список своих требований. Часто выступления «желтых жилетов» сопровождаются массовыми беспорядками.