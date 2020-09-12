Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 миллиардов рублей на пособия безработным
Президент России Владимир Путин на этой неделе поручил кабмину принять меры по снижению безработицы.
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Тридцать пять миллиардов рублей на поддержку безработных дополнительно выделят из бюджета. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В пресс-службе кабинета сообщили, что большая часть ранее выделенных средств на эти цели уже использована. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.
В минувший четверг Владимир Путин поручил правительству держать ситуацию на рынке труда под особым контролем и принять меры по снижению уровня безработицы.