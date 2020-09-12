Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 миллиардов рублей на пособия безработным

Тридцать пять миллиардов рублей на поддержку безработных дополнительно выделят из бюджета. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабинета сообщили, что большая часть ранее выделенных средств на эти цели уже использована. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.

В минувший четверг Владимир Путин поручил правительству держать ситуацию на рынке труда под особым контролем и принять меры по снижению уровня безработицы.