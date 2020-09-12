Лукашенко провел совещание с главами силовых ведомств в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил обстановку на границе республики с силовиками в ходе совещания во Дворце Независимости в Минске.

Главу государства интересовала обстановка на западной границе и активность НАТО у белорусских рубежей. Кроме того, обсуждалась общественно-политическая ситуация в Белоруссии.

«Если натовские войска в Польше, Литве закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим», - приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Александр Лукашенко отметил, что действия Вооруженных сил республики зависят от обстановки, складывающейся в Польше и Литве.

Массовые акции не утихают в Белоруссии с девятого августа, когда были подведены первые итоги президентских выборов. Победу на них, по данным ЦИК Белоруссии, одержал действующий президент страны.