Разбившийся в Подмосковье самолет не имел разрешения на полет

Легкомоторный самолет, разбившийся недалеко от подмосковного Щелкова, мог не иметь разрешения на полет в данном районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, разрешения на полет в этом районе не выдавалось», - информирует ведомство.

Также сообщается, что проведение проверки в связи с произошедшим поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. После ее завершения, в случае появления оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Легкомоторный самолет EuroStar упал в частично заполненный водой карьер недалеко от города Щелково в Московской области в субботу, 12 сентября. В результате инцидента погибли два человека.