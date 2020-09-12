День тишины: ЦИК подвел промежуточные итоги перед третьим днем голосования

Явка на онлайн голосования на муниципальных выборах в Москве достигла 90 процентов. Об этом сообщили в Центризбиркоме (ЦИК). На участках, где голоса отдают при помощи бюллетеня, лидирует Татарстан, где выбирают главу республики. Явка там составляет 27 процентов.

В этом году голосование проходит в течение трех дней, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Сегодня день тишины, когда запрещена любая агитация. Как сообщила глава ЦИК, серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.

Активно голосуют и в Вооруженных силах. Военнослужащие и гражданский персонал Чебаркульского гарнизона пришли на избирательный участок, чтобы отдать голоса за кандидатов в законодательные органы регионального и местного уровней.

Вся процедура проходит при строгом соблюдении мер безопасности - на входе обязательная дезинфекция рук и измерение температуры, в помещение войти можно только в маске.