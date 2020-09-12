Опубликованы первые кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В легкомоторном самолете, упавшем недалеко от подмосковного Щелкова, находились два человека - пилот и пассажир. Их тела уже обнаружены. Об этом информирует МЧС РФ.

Воздушное судно EuroStar упало в карьер, который частично был заполнен водой. Спасатели сразу обнаружили на месте крушения обломки самолета и раскрывшуюся парашютную систему.

В поисках находившихся на борту лайнера людей участвовали водолазы. Всего в спасательной операции было задействовано 34 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС РФ семь человек и две единицы техники.

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало фотографии, сделанные на месте ЧП. В кадр попала работа специалистов экстренной службы в районе падения самолета.