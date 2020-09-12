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В Минске ОМОН разогнал участниц несанкционированного «женского марша»

Ян Брацкий
17:08 12.09.2020
Одновременно с маршем, в центре Минска проходит акция сторонников президента Александра Лукашенко.
В Минске ОМОН разогнал участниц несанкционированного «женского марша»
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Бойцы ОМОН приступили к задержаниям участниц несанкционированного «женского марша» в центре Минска. Сотни женщин собрались на площади Свободы. На предупреждения силовиков и предложения разойтись они не реагируют.

На площадь прибывают все новые автозаки. Один микроавтобусов, в который посадили задержанных, был окружен протестующими, которые не позволяли ему уехать с площади. В процессе борьбы, с одного из милиционеров сорвали маску, пишет РИА Новости.

После разгона акции на площади Свободы ее участницы собрались в две колонны и направились в сторону Комаровского рынка. Милиция предупредила, что будет продолжать задерживать участников незаконных протестных акций.

Одновременно с «женским маршем» в столице Белоруссии проходит акция сторонников президента республики Александра Лукашенко. Ее участники скандируют имя главы государства и выкрикивают слова поддержки.

Массовые митинги в крупных белорусских городах начались девятого августа, после оглашения первых результатов президентских выборов.

Согласно данным местного ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Его главный политический оппонент и представитель оппозиции Светлана Тихановская получила 10,12 процентов голосов избирателей.

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