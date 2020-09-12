Захарова назвала удаление приложений российских СМИ из App Store на Украине проявлением репрессивной политики

Требование Службы безопасности Украины (СБУ) удалить приложения российских СМИ из украинского сегмента App Store - проявление репрессивной политики в отношении средств массовой информации.

Таким образом Киев полностью игнорирует международные обязательства в области соблюдения свободы слова. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее корпорация Apple уведомила «Россию сегодня» о требовании СБУ удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store. В черный список попала и ВГТРК, а также НТВ.

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и НТВ из украинского сегмента магазина App Store, как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ. Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов», - отметила Захарова.

По ее мнению, подобные действия украинской власти только ограничивают ее собственных граждан в доступе к информации.

Мария Захарова отметила, что в условиях тотальной украинизации, русскоязычную часть населения страны лишили возможности получать достоверную информацию на родном языке.