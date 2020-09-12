В подмосковном Щелкове упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет EuroStar упал в карьер недалеко от города Щелково в Московской области. Об этом сообщает МЧС РФ.

«По предварительным данным, на борту находился один человек - пилот», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Отмечается, что карьер, куда упало воздушное судно, частично заполнен водой. В районе падения обнаружены обломки воздушного судна и раскрывшаяся парашютная система.

На место ЧП направлены водолазы. Всего в поисково-спасательной операции участвуют 34 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС РФ семь человек и две единицы техники.