В подмосковном Щелкове упал легкомоторный самолет
В районе падения обнаружены обломки воздушного судна и раскрывшаяся парашютная система.
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Легкомоторный самолет EuroStar упал в карьер недалеко от города Щелково в Московской области. Об этом сообщает МЧС РФ.
«По предварительным данным, на борту находился один человек - пилот», - говорится в сообщении экстренного ведомства.
Отмечается, что карьер, куда упало воздушное судно, частично заполнен водой. В районе падения обнаружены обломки воздушного судна и раскрывшаяся парашютная система.
На место ЧП направлены водолазы. Всего в поисково-спасательной операции участвуют 34 человека и 10 единиц техники, из них от МЧС РФ семь человек и две единицы техники.