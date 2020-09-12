СК возбудил дело после избиения полуторагодовалого ребенка в Омской области

По факту истязания полуторагодовалого ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Об этом говорится в сообщении СК.

Как полагают следователи, с августа текущего года в ауле Коянбай Таврического района Омской области неустановленные лица неоднократно наносили телесные повреждения и ограничивали свободу передвижения несовершеннолетнему, который проживал вместе со своей 20-летней матерью в семье у ее многодетной знакомой.

Сейчас малыш вместе с матерью находятся в лечебном учреждении. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, виновных в данном преступлении. Одновременно проводится доследственная проверка в отношении сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, по результатам которой будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры РФ совместно с органами опеки навестили в больнице избитого в Омской области малыша. Как рассказали медики правоохранителям, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.